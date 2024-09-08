Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: (Попова) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: (Попова) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: (Попова) Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович
Рождение ребёнка
02.06.1911
Сын: Попов Иоанн Ефимович
Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович
Рождение ребёнка
02.04.1914
Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович
Рождение ребёнка
24.08.1917
Сын: Попов Петр Ефимович
Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович
Смерть
Неизвестно