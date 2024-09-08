Попова (Истомина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Истомин Федор Евдокимович

Мать: Истомина Евдокия Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Ефимий Борисович

Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: (Попова) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: (Попова) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: (Попова) Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович

Рождение ребёнка
02.06.1911

Сын: Попов Иоанн Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович

Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Попов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович

Рождение ребёнка
24.08.1917

Сын: Попов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефимий Борисович

Смерть
Неизвестно

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