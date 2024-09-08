Истомина Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Истомина) Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович
Смерть
Неизвестно