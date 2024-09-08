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Истомина Евдокия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Истомина) Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Истомин Федор Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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