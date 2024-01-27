Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1871
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович
Мать: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Сысоев Яков Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
с.Ново-Селим записан 1902г
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Сысоев Susoev Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Оня Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Сливкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Марфа
Смерть
Около 1932
Похороны
Неизвестно
с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл.