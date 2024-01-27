Сысоев Susoev Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Susoev Иван Лукьянович

Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович

Мать: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сысоев Павел Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сысоев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сысоев Василий Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сысоев Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Сысоев Яков Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сысоев Филат Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

с.Ново-Селим записан 1902г
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Сысоев Susoev Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Оня Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Сливкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Марфа

Смерть
Около 1932
Похороны
Неизвестно
с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close