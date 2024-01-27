Сысоев Филат Иванович
Место рожденияс.Ново-Селим записан 1902г
Дата рождения1898
Дата смерти29.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
с.Ново-Селим записан 1902г
Рождение ребёнка
31.01.1927
Дочь: Богданова Анна Филатовна
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Григорьевна
Россия, с. Прелестное записана 1928г
Рождение ребёнка
Около 29.12.1928
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Григорьевна
Россия, с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Смерть
29.07.1983
г.Пятигорск