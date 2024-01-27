Сысоев Филат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Филат Иванович

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Место рождения

с.Ново-Селим записан 1902г

Дата рождения

1898

Дата смерти

29.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

с.Ново-Селим записан 1902г
Рождение ребёнка
31.01.1927

Дочь: Богданова Анна Филатовна

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Григорьевна

Россия, с. Прелестное записана 1928г
Рождение ребёнка
Около 29.12.1928

Сын: Сысоев Иван Филатович

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Григорьевна

Россия, с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Смерть
29.07.1983
г.Пятигорск
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