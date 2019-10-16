Богданова (Сысоева) Анна Филатовна
Место рожденияРоссия, с. Прелестное записана 1928г
Дата рождения31.01.1927
Дата смерти16.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1927
Россия, с. Прелестное записана 1928г
Рождение ребёнка
09.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Владимир Михайлович
Россия, г.Лермонтов
Смерть
16.10.2019
г.Пятигорск