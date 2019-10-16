Богданова (Сысоева) Анна Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Сысоева) Анна Филатовна

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Место рождения

Россия, с. Прелестное записана 1928г

Дата рождения

31.01.1927

Дата смерти

16.10.2019

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1927

Отец: Сысоев Филат Иванович

Мать: Сысоева Анастасия Григорьевна

Россия, с. Прелестное записана 1928г
Рождение ребёнка
09.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Владимир Михайлович

Россия, г.Лермонтов
Смерть
16.10.2019
г.Пятигорск
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