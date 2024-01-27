Сысоева (Богданова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Богданова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Богданов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Сысоев Павел Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сысоев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сысоев Василий Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сысоев Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Сысоев Яков Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сысоев Филат Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

с.Ново-Селим записан 1902г
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Сысоев Susoev Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Оня Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Сливкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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