Сысоева (Богданова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Богданов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Сысоев Яков Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
с.Ново-Селим записан 1902г
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Сысоев Susoev Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Оня Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Сливкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно