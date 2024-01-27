Сысоев Susoev Тимофей Иванович
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
США