Сысоев Susoev Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Тимофей Иванович

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
США
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