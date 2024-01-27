Сысоев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1896
Дата смерти29.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1896
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
28.03.1920
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
18.08.1930
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1992
г.Пятигорск