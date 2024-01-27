Сысоев Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1896

Дата смерти

29.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1896

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
28.03.1920

Сын: Сысоев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Сысоев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Анастасия Семёновна

Смерть
29.05.1992
г.Пятигорск
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