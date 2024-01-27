Сысоев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сысоев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев ?
Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
г.Пятигорск