Сысоев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сысоев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев ?

Мать ребёнка: Сысоева Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Анастасия Михайловна

Смерть
1960
г.Пятигорск
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