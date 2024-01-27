(Сысоева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Федот

Смерть
Около 1990
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