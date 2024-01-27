(Сысоева) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Федот
Смерть
Около 1990