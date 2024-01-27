Сысоев Лукьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
Рождение ребёнка
13.06.1922
Дочь: Григорович Агафья Лукьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сысоев Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
г.Пятигорск