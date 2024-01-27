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Сысоев Лукьян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

Рождение ребёнка
13.06.1922

Дочь: Григорович Агафья Лукьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сысоев Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Прасковья Григорьевна

Смерть
1958
г.Пятигорск
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