Сысоев Павел Иванович
Место рожденияс.Ново-Селим Турция
Дата рождения1883
Дата смерти05.11.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать: Сысоева Марфа
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Анна (Оня) Павловна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Сысоев Иван Павлович
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
Пятигорск, Россия
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
06.10.1920
Дочь: Журан Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1927
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна
с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Смерть
05.11.1936
г.Пятигорск