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Сысоев Павел Иванович

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Место рождения

с.Ново-Селим Турция

Дата рождения

1883

Дата смерти

05.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать: Сысоева Марфа

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Анна (Оня) Павловна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Сысоев Иван Павлович

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

Пятигорск, Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сысоев Николай Павлович

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

с.Ново-Селим Турция
Рождение ребёнка
06.10.1920

Дочь: Журан Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сысоев Василий Павлович

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
13.02.1927

Сын: Сысоев Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия Николаевна

с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Смерть
05.11.1936
г.Пятигорск
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