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Сысоев Иван Филатович

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Место рождения

Россия, с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное

Дата рождения

Около 29.12.1928

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.12.1928

Отец: Сысоев Филат Иванович

Мать: Сысоева Анастасия Григорьевна

Россия, с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Рождение ребёнка
Около 23.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, ст.Гребенская Чечня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
ст.Старолесская Ставропольский кр.
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