Сысоев Иван Филатович
Место рожденияРоссия, с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Дата рожденияОколо 29.12.1928
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.12.1928
Россия, с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Рождение ребёнка
Около 23.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, ст.Гребенская Чечня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
ст.Старолесская Ставропольский кр.