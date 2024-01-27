Сысоев Susoev Лукьян Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Лукьян Филатович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сысоев Susoev Филат Иванович

Мать: Сысоева Екатерина Иванова

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сысоев Susoev Тимофей Лукьянович

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сысоев Susoev Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.04.1870

Сын: Сысоев Susoev Николай Nick Лукьянович

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Сысоев Susoev Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Сысоев Susoev Семен Simion Лукьянович Luke

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Лоскутова Loskutoff Матрена Matrona Лукьяновна Luke

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сысоев Sussoev Sussoyeff Susoev Георгий Gregori George Лукьянович Luke

Мать ребёнка: Сысоева Прасковья

Kars Russia
Смерть
Неизвестно
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