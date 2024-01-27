Сысоев Susoev Лукьян Филатович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1834
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сысоев Susoev Тимофей Лукьянович
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сысоев Susoev Андрей Лукьянович
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.04.1870
Сын: Сысоев Susoev Николай Nick Лукьянович
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сысоев Susoev Иван Лукьянович
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Сысоев Susoev Семен Simion Лукьянович Luke
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Лоскутова Loskutoff Матрена Matrona Лукьяновна Luke
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Сысоев Sussoev Sussoyeff Susoev Георгий Gregori George Лукьянович Luke
Мать ребёнка: Сысоева Прасковья
Kars Russia
Смерть
Неизвестно