Сысоев Sussoev Sussoyeff Susoev Георгий Gregori George Лукьянович Luke
Место рожденияKars Russia
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович
Мать: Сысоева Прасковья
Kars Russia
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Sussoyeff Anna
Россия
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Nastasia
Мать ребёнка: Sussoyeff Anna
Kars Russia
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Pappin Mary George
Мать ребёнка: Sussoyeff Anna
Russia
Рождение ребёнка
10.06.1908
Дочь: Фетисова Fetesoff Оня Anna Григорьевна G
Мать ребёнка: Sussoyeff Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sussoyeff Anna
Смерть
Неизвестно