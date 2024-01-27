Сысоев Sussoev Sussoyeff Susoev Георгий Gregori George Лукьянович Luke — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Sussoev Sussoyeff Susoev Георгий Gregori George Лукьянович Luke

Место рождения

Kars Russia

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович

Мать: Сысоева Прасковья

Kars Russia
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Susoeff Timothy George

Мать ребёнка: Sussoyeff Anna

Россия
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Nastasia

Мать ребёнка: Sussoyeff Anna

Kars Russia
Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Pappin Mary George

Мать ребёнка: Sussoyeff Anna

Russia
Рождение ребёнка
10.06.1908

Дочь: Фетисова Fetesoff Оня Anna Григорьевна G

Мать ребёнка: Sussoyeff Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sussoyeff Anna

Смерть
Неизвестно
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