Лоскутова Loskutoff (Сысоева Susoev) Матрена Matrona Лукьяновна Luke — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutoff (Сысоева Susoev) Матрена Matrona Лукьяновна Luke

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

18.02.1965

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович

Мать: Сысоева Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Лоскутов (loskutoff) Семен (Simion) Андреевич Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Андреевич Popoff

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Лоскутова Loskutoff Анастасия Nastya Андреевна Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Бучнева Buchnoff Прасковья Pearl Андреевна Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 05.04.1910

Дочь: Лоскутова Loskutoff Мария Manya Андреевна Andrew

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Kars, Russia
Смерть
18.02.1965
г.Пятигорск
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