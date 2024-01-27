Лоскутова Loskutoff (Сысоева Susoev) Матрена Matrona Лукьяновна Luke
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти18.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович
Мать: Сысоева Прасковья
Сын: Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов (loskutoff) Семен (Simion) Андреевич Andrew
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Андреевич Popoff
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Дочь: Лоскутова Loskutoff Анастасия Nastya Андреевна Andrew
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Дочь: Бучнева Buchnoff Прасковья Pearl Андреевна Andrew
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Дочь: Лоскутова Loskutoff Мария Manya Андреевна Andrew
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim