Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

avatar

Место рождения

Турция Карс с.Селим

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Мать: Лоскутова Loskutoff Матрена Matrona Лукьяновна Luke

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лоскутов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Рождение ребёнка
25.09.1925

Сын: Лоскутов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка, колхоз «Имени Сталина».
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Лоскутов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Смерть
Около 1943
Причина смерти: Погибв в ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close