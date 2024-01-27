Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Место рожденияТурция Карс с.Селим
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1924
Сын: Лоскутов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan
Рождение ребёнка
25.09.1925
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan
Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка, колхоз «Имени Сталина».
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Лоскутов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Причина смерти: Погибв в ВОВ