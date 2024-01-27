Лоскутов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Мать: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Рита Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ
Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ
Смерть
2007
Владикавказ
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