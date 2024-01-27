Лоскутов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Рита Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владикавказ
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владикавказ
Смерть
2007
Владикавказ