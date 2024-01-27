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Лоскутов Иван Яковлевич

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Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка, колхоз «Имени Сталина».

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Мать: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка, колхоз «Имени Сталина».
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
21.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Вера Николаевна

Смерть
1987
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