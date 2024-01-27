Лоскутов Иван Яковлевич
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка, колхоз «Имени Сталина».
Дата рождения25.09.1925
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Отец: Лоскутова Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский р-он, с.Михайловка, колхоз «Имени Сталина».
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Вера Николаевна
Смерть
1987