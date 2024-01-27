Лоскутова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1932
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич
Смерть
2005
г.Пятигорск
Причина смерти: ДТП