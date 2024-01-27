Лоскутова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1932

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич

Смерть
2005
г.Пятигорск
Причина смерти: ДТП
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