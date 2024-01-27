Лоскутова Loskutoff (Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Андреевна Andrew
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Турция Карс с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ставропольский край, пос. Иноземцево
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск