Лоскутова Loskutoff (Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Андреевна Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutoff (Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Андреевна Andrew

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Мать: Лоскутова Loskutoff Матрена Matrona Лукьяновна Luke

Турция Карс с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Тимофей Timafe Алексеевич Alex

Смерть
Неизвестно
Ставропольский край, пос. Иноземцево
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск
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