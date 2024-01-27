Лоскутов (Loskutoff) Семен (Simion) Андреевич Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов (Loskutoff) Семен (Simion) Андреевич Andrew

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Мать: Лоскутова Loskutoff Матрена Matrona Лукьяновна Luke

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лоскутова Семен Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова ?

Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лоскутова Алексей Семенович

Мать ребёнка: Лоскутова ?

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
Около 1944
Причина смерти: Погиб в ВОВ
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