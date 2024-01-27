Лоскутов (Loskutoff) Семен (Simion) Андреевич Andrew
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1897
Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лоскутова Семен Семенович
Мать ребёнка: Лоскутова ?
Rostov-on-Don, Russia, Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лоскутова Алексей Семенович
Мать ребёнка: Лоскутова ?
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
Около 1944
Причина смерти: Погиб в ВОВ