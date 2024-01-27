Лоскутова Алексей Семенович
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Лоскутов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
Неизвестно