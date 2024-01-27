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Лоскутова Алексей Семенович

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Около 1956 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Лоскутов (loskutoff) Семен (Simion) Андреевич Andrew

Мать: Лоскутова ?

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Лоскутов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Смерть
Неизвестно
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