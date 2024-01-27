Лоскутов Алексей Алексеевич
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рожденияОколо 1956
Дата смертиОколо 2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956
Отец: Лоскутова Алексей Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2011
Владикавказ