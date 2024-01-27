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Лоскутов Алексей Алексеевич

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

Около 1956

Дата смерти

Около 2011

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956

Отец: Лоскутова Алексей Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2011
Владикавказ
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