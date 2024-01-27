Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew
Место рожденияТурция Карс с.Селим
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim
Турция Карс с.Селим
Упоминание
1914
Тифлис
В 1914 году живет и крестный при рождении ребенка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск