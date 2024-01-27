Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew

Место рождения

Турция Карс с.Селим

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrew Трофимович Trofim

Мать: Лоскутова Loskutoff Матрена Matrona Лукьяновна Luke

Турция Карс с.Селим
Упоминание
1914
Тифлис
В 1914 году живет и крестный при рождении ребенка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Masha Тимофеевнаtimafe

Смерть
Неизвестно
г.Пятигорск
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