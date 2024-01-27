Сысоева Екатерина Иванова
Место рожденияРоссия
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сысоев Susoev Кирилл Филатович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сысоев Susoev Лукьян Филатович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно