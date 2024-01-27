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Сысоева Екатерина Иванова

Место рождения

Россия

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сысоев Susoev Иван Филатович (Старший)

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сысоев Susoev Иван Филатович (Младший)

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сысоев Susoev Кирилл Филатович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Сысоев Susoev Лукьян Филатович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Филат Иванович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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