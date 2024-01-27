Сысоев Susoev Семен Simion Лукьянович Luke
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович
Мать: Сысоева Прасковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke
Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1894
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Female Семеновна Simion Luke
Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Сысоев Susoev Василий William Семенович Simion Luke
Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно