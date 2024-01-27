Сысоев Susoev Семен Simion Лукьянович Luke — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Семен Simion Лукьянович Luke

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Сысоев Susoev Лукьян Филатович

Мать: Сысоева Прасковья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke

Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Сысоев Susoev Лукьян Luke Семенович Simion Luke

Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Female Семеновна Simion Luke

Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Сысоев Susoev Василий William Семенович Simion Luke

Мать ребёнка: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Смерть
Неизвестно
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