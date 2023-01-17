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Акилина Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Ларион Кондратов

Мать: Первая Жена Мария Яковлева

АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Акилина 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 20=1719 ИВ-1740 Акилина 21=1719 ИВ-1741 Акилина 22=1719 ИВ-1742 Акилина 23=1719 ВОЗГРЕВО ИВ-1741 Акилина Иларионова 21=1720 ИВ-1742 Акил... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Сын: Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Васильев

ИВ-1741 Алексея нет (где он?) Ранее Алексея не встречала ИВ-1751 Алексей 10=1741 ИВ-1752 Алексей 10=1742 ИВ-1753 Алексей 11=1742 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Алексея нет (где он? м... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Сын: Яков Семёнов

Отец ребёнка: Семён Васильев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 1=1743 ИВ-1745 Яков 2=1743 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748 Яков 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Яков 2=1748 ИВ-1751, 1752, 1753 Якова нет (где он?... Показать все
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

ИВ-1744 Евдокия 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Евдокия того же года=1745 ИВ-1746 Евдокия 1=1745 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 2=1746 ИВ-1749--- ИВ-1750 Евдокия 4=1746 ИВ-1751 Евдокия 8=1743 ИВ-1752 Е... Показать все
Рождение ребёнка
1747

Сын: Лаврий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Васильев

ИВ-1748 Лаврий 1=1747 ИВ-1749 ---, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Лаврия нет (где он?)
Рождение ребёнка
31.01.1748

Дочь: Агафия Семенова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 30.01.1748 Деревни Андреевского у крестьянина Семёна Васильева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафии нет (где она?) ИВ-1751 Агафия 4=1747 ИВ-1752 Агафия 4=1748 ИВ-1753 Агафия 5=1748 ИВ-1754 А... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

ИВ-1751 Мария 2=1749 ИВ-1752 Мария 2=1750 ИВ-1753 Марии нет (где она?) ИВ-1754 Мария 3=1751 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Мария 5=1751 ИВ-1757 Мария 6=1751
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Васильев

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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