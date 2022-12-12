Агафия Семенова
Место рождения
Дата рождения31.01.1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1748
Отец: Семён Васильев
Мать: Акилина Ларионова
МК-1748 30.01.1748 Деревни Андреевского у крестьянина Семёна Васильева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафии нет (где она?) ИВ-1751 Агафия 4=1747 ИВ-1752 Агафия 4=1748 ИВ-1753 Агафия 5=1748 ИВ-1754 А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно