Агафия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Семенова

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Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.01.1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1748

Отец: Семён Васильев

Мать: Акилина Ларионова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 30.01.1748 Деревни Андреевского у крестьянина Семёна Васильева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафии нет (где она?) ИВ-1751 Агафия 4=1747 ИВ-1752 Агафия 4=1748 ИВ-1753 Агафия 5=1748 ИВ-1754 А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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