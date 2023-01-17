Семён Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мой Василий Андреев
Мать: Моя Гликерия Яковлева
ВОЗГРЕВО ИВ-1737 Симеон 20=1717 ИВ-1739 Симеон 22=1717 ИВ-1740 Симеон 23=1717 ИВ-1741 Симеон 24=1717 ИВ-1742 Симеон 25=1717 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ АНДРЕЕВСКОЕ, деревня жены ИВ-1744 Симеон Васил... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Ларионова
ИВ-1741 Алексея нет (где он?) Ранее Алексея не встречала ИВ-1751 Алексей 10=1741 ИВ-1752 Алексей 10=1742 ИВ-1753 Алексей 11=1742 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Алексея нет (где он? м... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Ларионова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 1=1743 ИВ-1745 Яков 2=1743 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748 Яков 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Яков 2=1748 ИВ-1751, 1752, 1753 Якова нет (где он?... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Акилина Ларионова
ИВ-1744 Евдокия 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Евдокия того же года=1745 ИВ-1746 Евдокия 1=1745 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 2=1746 ИВ-1749--- ИВ-1750 Евдокия 4=1746 ИВ-1751 Евдокия 8=1743 ИВ-1752 Е... Показать все
Рождение ребёнка
1747
Сын: Лаврий Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Ларионова
ИВ-1748 Лаврий 1=1747 ИВ-1749 ---, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Лаврия нет (где он?)
Рождение ребёнка
31.01.1748
Дочь: Агафия Семенова
Мать ребёнка: Акилина Ларионова
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 30.01.1748 Деревни Андреевского у крестьянина Семёна Васильева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафии нет (где она?) ИВ-1751 Агафия 4=1747 ИВ-1752 Агафия 4=1748 ИВ-1753 Агафия 5=1748 ИВ-1754 А... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Акилина Ларионова
ИВ-1751 Мария 2=1749 ИВ-1752 Мария 2=1750 ИВ-1753 Марии нет (где она?) ИВ-1754 Мария 3=1751 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Мария 5=1751 ИВ-1757 Мария 6=1751
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно