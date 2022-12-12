Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Семён Васильев
Мать: Акилина Ларионова
ИВ-1751 Мария 2=1749 ИВ-1752 Мария 2=1750 ИВ-1753 Марии нет (где она?) ИВ-1754 Мария 3=1751 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Мария 5=1751 ИВ-1757 Мария 6=1751
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно