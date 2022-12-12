Мария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Семён Васильев

Мать: Акилина Ларионова

ИВ-1751 Мария 2=1749 ИВ-1752 Мария 2=1750 ИВ-1753 Марии нет (где она?) ИВ-1754 Мария 3=1751 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Мария 5=1751 ИВ-1757 Мария 6=1751
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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