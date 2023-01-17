Лаврий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Семён Васильев
Мать: Акилина Ларионова
ИВ-1748 Лаврий 1=1747 ИВ-1749 ---, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Лаврия нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно