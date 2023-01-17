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Лаврий Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Семён Васильев

Мать: Акилина Ларионова

ИВ-1748 Лаврий 1=1747 ИВ-1749 ---, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Лаврия нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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