Алексей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Семён Васильев
Мать: Акилина Ларионова
ИВ-1741 Алексея нет (где он?) Ранее Алексея не встречала ИВ-1751 Алексей 10=1741 ИВ-1752 Алексей 10=1742 ИВ-1753 Алексей 11=1742 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Алексея нет (где он? м... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно