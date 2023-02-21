Алексей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Семёнов

Алексей Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Семён Васильев

Мать: Акилина Ларионова

ИВ-1741 Алексея нет (где он?) Ранее Алексея не встречала ИВ-1751 Алексей 10=1741 ИВ-1752 Алексей 10=1742 ИВ-1753 Алексей 11=1742 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Алексея нет (где он? м... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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