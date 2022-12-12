Мой Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смерти16.04.1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Мой Андрей
Мать: не указана
ИВ-1737 Василий 70=1667 ИВ-1739 Василий 72=1667 ИВ-1740 Василий 73=1667 ИВ-1741 Василий Андреев 74=1667 ИВ-1742 Василий Андреев 75=1667 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий Андреев 81=1663 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гаврил Васильев
Мать ребёнка: Моя Гликерия Яковлева
ИВ-1737 Гаврила 30=1707 ИВ-1739 Гаврила 37=1702 ИВ-1740 Гаврило 38=1702 ИВ-1741 Гаврил 38=1703 ИВ-1742 Гаврило 40=1702 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гаврило Васильев 44=1700 ИВ-1745 Гаврила Ва... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Моя Ирина Васильева
Мать ребёнка: Моя Гликерия Яковлева
ВОЗГРЕВО до 05.01.1736 ИВ-1740, 1741, 1742, 1745, 1747 Ирины нет (так как она уже в Урвихино) МК-1736 05.01.1736 бракосочетание УРВИХИНО ИВ-1737 Ирина ИВАНОВА (ОШИБКА? Надо: Васильева) 25=1712 ИВ-173... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Моя Гликерия Яковлева
ИВ-1737 Мария 20=1717 ИВ-1739, 1740, 1741, 1743 такой ведомости нет ⛔ Марии нет (где она?) ИВ-1744 Марья 20=1724 ИВ-1745 Марья 21=1724 ИВ-1747 Мария 25=1722 ИВ-1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753 ---, 17... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Моя Гликерия Яковлева
ВОЗГРЕВО ИВ-1737 Симеон 20=1717 ИВ-1739 Симеон 22=1717 ИВ-1740 Симеон 23=1717 ИВ-1741 Симеон 24=1717 ИВ-1742 Симеон 25=1717 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ АНДРЕЕВСКОЕ, деревня жены ИВ-1744 Симеон Васил... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Сын: Симон Васильев
Мать ребёнка: Моя Гликерия Яковлева
ИВ-1737 Симон 15=1722 ИВ-1739 Симон 17=1722 ИВ-1740 Симон 18=1722 ИВ-1741 Симон 19=1722 ИВ-1742 Симон 20=1722, женился в 1742? ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Симон 23=1721 ИВ-1745 Симон 24=1721... Показать все
Рождение ребёнка
1725
Сын: Захар Васильев
Мать ребёнка: Моя Гликерия Яковлева
ИВ-1737 Захарий 12=1725 ИВ-1739 Захарий 14=1725 ИВ-1740 Захарий 16=1724 ИВ-1741 Захарий 17=1724 ИВ-1742 Захарий 18=1724 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Захар Васильев 25=1719 ИВ-1745 Захар Васил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Гликерия Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1747
ИВ-1747 Василий Андреева нет, Гликерия вдова МК-1747 16.04.1747 Той же вотчины деревни Возгрева крестьянин Василий Андреев 72 лет=1675