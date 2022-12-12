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Захар Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Мой Василий Андреев

Мать: Моя Гликерия Яковлева

ИВ-1737 Захарий 12=1725 ИВ-1739 Захарий 14=1725 ИВ-1740 Захарий 16=1724 ИВ-1741 Захарий 17=1724 ИВ-1742 Захарий 18=1724 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Захар Васильев 25=1719 ИВ-1745 Захар Васил... Показать все
Бракосочетание
24.07.1748

Жена: Анна Васильева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
17.01.1750

Сын: Антон Захаров

Мать ребёнка: Анна Васильева

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1750 17.01.1750 Деревни Возгрева у крестьянина Захара Васильева сын Антон ИВ-1751 Антон 4=1747 ИВ-1752 Антон 4=1748 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Антон 6=1748 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Антон 8=1748 ИВ-1757 Антон 9... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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