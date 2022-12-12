Захар Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1725
Отец: Мой Василий Андреев
Мать: Моя Гликерия Яковлева
ИВ-1737 Захарий 12=1725 ИВ-1739 Захарий 14=1725 ИВ-1740 Захарий 16=1724 ИВ-1741 Захарий 17=1724 ИВ-1742 Захарий 18=1724 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Захар Васильев 25=1719 ИВ-1745 Захар Васил... Показать все
Бракосочетание
24.07.1748
Жена: Анна Васильева
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
17.01.1750
Сын: Антон Захаров
Мать ребёнка: Анна Васильева
МК-1750 17.01.1750 Деревни Возгрева у крестьянина Захара Васильева сын Антон ИВ-1751 Антон 4=1747 ИВ-1752 Антон 4=1748 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Антон 6=1748 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Антон 8=1748 ИВ-1757 Антон 9... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно