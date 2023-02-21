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Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Василий Максимов

Мать: Татьяна Лукьянова

ДЕМЬЯНЦЕВО ВОЗГРЕВО ИВ-1748 Анны нет МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девк... Показать все
Бракосочетание
24.07.1748

Муж: Захар Васильев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
17.01.1750

Сын: Антон Захаров

Отец ребёнка: Захар Васильев

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1750 17.01.1750 Деревни Возгрева у крестьянина Захара Васильева сын Антон ИВ-1751 Антон 4=1747 ИВ-1752 Антон 4=1748 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Антон 6=1748 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Антон 8=1748 ИВ-1757 Антон 9... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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