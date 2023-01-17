Татьяна Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Татьяна Лукианова 62=1688 ИВ-1751 Татьяна Лукьянова 64=1687 ИВ-1752 Татьяны нет, умерла?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Антон Васильев
Отец ребёнка: Василий Максимов
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антон 38=1712 ИВ-1751 Антон 40=1711 ИВ-1752 Антон 39=1713 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Антон 49=1707
Рождение ребёнка
1717
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Максимов
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Михаил 32=1718 ИВ-1751 Михайло 34=1717 ИВ-1752 Михайло 33=1719 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Михайло 36=1720
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
ДЕМЬЯНЦЕВО ВОЗГРЕВО ИВ-1748 Анны нет МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Максимов
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1752
ИВ-1752 Татьяны нет, умерла?