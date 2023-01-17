Татьяна Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Лукьянова

Татьяна Лукьянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Татьяна Лукианова 62=1688 ИВ-1751 Татьяна Лукьянова 64=1687 ИВ-1752 Татьяны нет, умерла?
Рождение ребёнка
1711

Сын: Антон Васильев

Отец ребёнка: Василий Максимов

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антон 38=1712 ИВ-1751 Антон 40=1711 ИВ-1752 Антон 39=1713 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Антон 49=1707
Рождение ребёнка
1717

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Максимов

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Михаил 32=1718 ИВ-1751 Михайло 34=1717 ИВ-1752 Михайло 33=1719 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Михайло 36=1720
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

ДЕМЬЯНЦЕВО ВОЗГРЕВО ИВ-1748 Анны нет МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Максимов

Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1752
ИВ-1752 Татьяны нет, умерла?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close