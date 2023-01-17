Антон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Василий Максимов
Мать: Татьяна Лукьянова
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антон 38=1712 ИВ-1751 Антон 40=1711 ИВ-1752 Антон 39=1713 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Антон 49=1707
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Евдокия Исаева
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Евдокия 9=1747
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Исаева
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно