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Антон Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Василий Максимов

Мать: Татьяна Лукьянова

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антон 38=1712 ИВ-1751 Антон 40=1711 ИВ-1752 Антон 39=1713 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Антон 49=1707
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Евдокия Исаева

ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Евдокия 9=1747
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Исаева

Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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