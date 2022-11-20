Василий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смерти28.02.1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий Максимов 78=1672 ИВ-1751 Василий Максимов 80=1671 МК-1752 28.02.1752 Деревни Демьянцева крестьянин Василий Максимов 85 лет=1667 ИВ-1752 Василия нет МК-1752 28.02.1752 Дерев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Лукина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Сын: Антон Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Лукина
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антон 38=1712 ИВ-1751 Антон 40=1711 ИВ-1752 Антон 39=1713 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Антон 49=1707
Рождение ребёнка
1717
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Лукина
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Михаил 32 ИВ-1751 Михайло 34 ИВ-1752 Михайло 33 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Михайло 36
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Лукина
ДЕМЬЯНЦЕВО ВОЗГРЕВО ИВ-1748 Анны нет МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девк... Показать все
Смерть
28.02.1752
МК-1752 28.02.1752 Деревни Демьянцева крестьянин Василий Максимов 85 лет=1667