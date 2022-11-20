Василий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

28.02.1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1687 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий Максимов 78=1672 ИВ-1751 Василий Максимов 80=1671 МК-1752 28.02.1752 Деревни Демьянцева крестьянин Василий Максимов 85 лет=1667 ИВ-1752 Василия нет МК-1752 28.02.1752 Дерев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Лукина

Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Антон Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Лукина

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Антон 38=1712 ИВ-1751 Антон 40=1711 ИВ-1752 Антон 39=1713 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Антон 49=1707
Рождение ребёнка
1717

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Лукина

Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Михаил 32 ИВ-1751 Михайло 34 ИВ-1752 Михайло 33 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Михайло 36
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Лукина

ДЕМЬЯНЦЕВО ВОЗГРЕВО ИВ-1748 Анны нет МК-1748 24.07.1748 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Захарий той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Максимова девк... Показать все
Смерть
28.02.1752
МК-1752 28.02.1752 Деревни Демьянцева крестьянин Василий Максимов 85 лет=1667

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