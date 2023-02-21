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Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Василий Максимов

Мать: Татьяна Лукьянова

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Михаил 32=1718 ИВ-1751 Михайло 34=1717 ИВ-1752 Михайло 33=1719 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Михайло 36=1720
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пантелеймон Михайлов

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пантелеймон 6=1750
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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