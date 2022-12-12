Матрона Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Матрона Семёнова 30=1720 ИВ-1751 Матрона Семёнова 32=1719 ИВ-1752 Матрона Семёнова 31=1721 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Матрона Семёнова 33=1723
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пантелеймон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пантелеймон 6=1750
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильев

Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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