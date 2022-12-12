Матрона Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Матрона Семёнова 30=1720 ИВ-1751 Матрона Семёнова 32=1719 ИВ-1752 Матрона Семёнова 31=1721 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Матрона Семёнова 33=1723
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пантелеймон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пантелеймон 6=1750
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильев
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно