Евдокия Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия Исаева 30=1720 ИВ-1751 Евдокия Исаева 64=1687 (ОШИБКА!) ИВ-1752 Евдокия Исаева 31=1721 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Евдокия Исаева 48=1708
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антон Васильев
ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Евдокия 9=1747
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Васильев
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно