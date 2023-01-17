Евдокия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия Исаева 30=1720 ИВ-1751 Евдокия Исаева 64=1687 (ОШИБКА!) ИВ-1752 Евдокия Исаева 31=1721 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Евдокия Исаева 48=1708
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антон Васильев

ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Евдокия 9=1747
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Васильев

Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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