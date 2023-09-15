Антон Захаров
Место рождения
Дата рождения17.01.1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1750
Отец: Захар Васильев
Мать: Анна Васильева
МК-1750 17.01.1750 Деревни Возгрева у крестьянина Захара Васильева сын Антон ИВ-1751 Антон 4=1747 ИВ-1752 Антон 4=1748 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Антон 6=1748 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Антон 8=1748 ИВ-1757 Антон 9... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно