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Антон Захаров

Место рождения

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

17.01.1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1750

Отец: Захар Васильев

Мать: Анна Васильева

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1750 17.01.1750 Деревни Возгрева у крестьянина Захара Васильева сын Антон ИВ-1751 Антон 4=1747 ИВ-1752 Антон 4=1748 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Антон 6=1748 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Антон 8=1748 ИВ-1757 Антон 9... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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