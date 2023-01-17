Моя Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1749
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1712
Отец: Мой Василий Андреев
Мать: Моя Гликерия Яковлева
ВОЗГРЕВО до 05.01.1736 ИВ-1740, 1741, 1742, 1745, 1747 Ирины нет (так как она уже в Урвихино) МК-1736 05.01.1736 бракосочетание УРВИХИНО ИВ-1737 Ирина ИВАНОВА (ОШИБКА? Надо: Васильева) 25=1712 ИВ-173... Показать все
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 17=1727 ИВ-1745, 1747, 1748 Анны нет (где она?) ИВ-1748 Анна 13=1735 МК-1748 24.01.1748 Деревни Урвихина крестьянина Григория Петрова сын отрок Лука той вотч... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1729
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
МК-1729 07.01.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1740, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746 Ивана нет (где он?), 1749 --- ИВ-1750, 1751 ---, 1752, 1753, 17... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Агафья Иванова/Гаврилова
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
УРВИХИНО Ранее 1751 года я её не видела в Урвихино, почему??? МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова сын отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянской Гавриловой д... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1731
Дочь: Моя Домна Гаврилова
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
УРВИХИНО МК-1731 10.01.1731 Бежецкого уезда вотчины Троице-Сергиево монастыря села Присек деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева дочь Домнина ИВ-1737 Домна 5=1732 ИВ-1739 Домна 7=1732 ИВ-1740... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
ИВ-1737 Ирина 2=1735 ИВ-1740 Ирина 6=1734 ИВ-1742 Ирина 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 9=1735 ИВ-1745 Ирина 10=1735 ИВ-1746 Ирина 10=1736 ИВ-1747 Ирина 11=1736 ИВ-1748 Ирина 10=173... Показать все
Бракосочетание
05.01.1736
Муж: Мой Гаврил Андреев
МК-1736 05.01.1736 Вышеобозначеной Троицкой вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ (ОШИБКА? Надо: ГАВРИЛ АНДРЕЕВ) той же вотчины деревни Возгрева с крестьянкой Васильевой дочерью А... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Ефросинья Гаврилова
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
ИВ-1737 Ефросинья 5 недель=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Ефросиньи нет (где она?)
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 2=1742 ИВ-1745 Анна 3=1742 ИВ-1746 Анна 2=1744 ИВ-1747 Анна 3=1744 ИВ-1748 Анна 3=1745 ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости не... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1745
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев
ИВ-1740, 1743 такой ведомости нет ⛔,1744 Ивана нет (ещё не родился) *** МК-1745 23.04.1745 Деревни Урвихина крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1745, 1746, 1748, 1749 ---, 1750, 1754, 1755 такой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749
Дату смерти написала навскидку.