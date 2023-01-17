Моя Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоя Ирина Васильева

Моя Ирина Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Мой Василий Андреев

Мать: Моя Гликерия Яковлева

ВОЗГРЕВО до 05.01.1736 ИВ-1740, 1741, 1742, 1745, 1747 Ирины нет (так как она уже в Урвихино) МК-1736 05.01.1736 бракосочетание УРВИХИНО ИВ-1737 Ирина ИВАНОВА (ОШИБКА? Надо: Васильева) 25=1712 ИВ-173... Показать все
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 17=1727 ИВ-1745, 1747, 1748 Анны нет (где она?) ИВ-1748 Анна 13=1735 МК-1748 24.01.1748 Деревни Урвихина крестьянина Григория Петрова сын отрок Лука той вотч... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1729

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1729 07.01.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1740, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746 Ивана нет (где он?), 1749 --- ИВ-1750, 1751 ---, 1752, 1753, 17... Показать все
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Агафья Иванова/Гаврилова

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

УРВИХИНО Ранее 1751 года я её не видела в Урвихино, почему??? МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова сын отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянской Гавриловой д... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1731

Дочь: Моя Домна Гаврилова

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
УРВИХИНО МК-1731 10.01.1731 Бежецкого уезда вотчины Троице-Сергиево монастыря села Присек деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева дочь Домнина ИВ-1737 Домна 5=1732 ИВ-1739 Домна 7=1732 ИВ-1740... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

ИВ-1737 Ирина 2=1735 ИВ-1740 Ирина 6=1734 ИВ-1742 Ирина 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 9=1735 ИВ-1745 Ирина 10=1735 ИВ-1746 Ирина 10=1736 ИВ-1747 Ирина 11=1736 ИВ-1748 Ирина 10=173... Показать все
Бракосочетание
05.01.1736

Муж: Мой Гаврил Андреев

МК-1736 05.01.1736 Вышеобозначеной Троицкой вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ (ОШИБКА? Надо: ГАВРИЛ АНДРЕЕВ) той же вотчины деревни Возгрева с крестьянкой Васильевой дочерью А... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Ефросинья Гаврилова

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

ИВ-1737 Ефросинья 5 недель=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Ефросиньи нет (где она?)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 2=1742 ИВ-1745 Анна 3=1742 ИВ-1746 Анна 2=1744 ИВ-1747 Анна 3=1744 ИВ-1748 Анна 3=1745 ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости не... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1745

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Мой Гаврил Андреев

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1740, 1743 такой ведомости нет ⛔,1744 Ивана нет (ещё не родился) *** МК-1745 23.04.1745 Деревни Урвихина крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1745, 1746, 1748, 1749 ---, 1750, 1754, 1755 такой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1749
Дату смерти написала навскидку.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close