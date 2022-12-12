Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения23.04.1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1745
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
ИВ-1740, 1743 такой ведомости нет ⛔,1744 Ивана нет (ещё не родился) *** МК-1745 23.04.1745 Деревни Урвихина крестьянина Гаврила Андреева сын Иван ИВ-1745, 1746, 1748, 1749 ---, 1750, 1754, 1755 такой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно