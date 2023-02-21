Ефросинья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
ИВ-1737 Ефросинья 5 недель=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Ефросиньи нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно