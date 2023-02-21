Ефросинья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Мой Гаврил Андреев

Мать: Моя Ирина Васильева

ИВ-1737 Ефросинья 5 недель=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Ефросиньи нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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