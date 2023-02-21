Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 2=1742 ИВ-1745 Анна 3=1742 ИВ-1746 Анна 2=1744 ИВ-1747 Анна 3=1744 ИВ-1748 Анна 3=1745 ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости не... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно