Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Мой Гаврил Андреев

Мать: Моя Ирина Васильева

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 2=1742 ИВ-1745 Анна 3=1742 ИВ-1746 Анна 2=1744 ИВ-1747 Анна 3=1744 ИВ-1748 Анна 3=1745 ИВ-1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости не... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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