Симон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1722
Отец: Мой Василий Андреев
Мать: Моя Гликерия Яковлева
ИВ-1737 Симон 15=1722 ИВ-1739 Симон 17=1722 ИВ-1740 Симон 18=1722 ИВ-1741 Симон 19=1722 ИВ-1742 Симон 20=1722, женился в 1742? ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Симон 23=1721 ИВ-1745 Симон 24=1721... Показать все
Бракосочетание
1742
Жена: Евфимия Данилова
1742?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филипп Симонов
Мать ребёнка: Евфимия Данилова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Филип 1=1743 ИВ-1745 Филип 2=1743 ИВ-1746 Филип 1=1745 ИВ-1747 Филиппа нет (где он?) ИВ-1748 Филип 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Филипп 2=1746 ИВ-1751, 1752, 1753 --... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Симонов
Мать ребёнка: Евфимия Данилова
ИВ-1751 Иван 7=1744 ИВ-1752, 1753 ---, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Фёкла Симонова
Мать ребёнка: Евфимия Данилова
ИВ-1752 Фёкла 7=1745 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Фёкла 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Фёкла 10=1746 ИВ-1757 Фёкла 11=1746
Рождение ребёнка
1754
Сын: Алексей Симонов
Мать ребёнка: Евфимия Данилова
ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Алексей 2=1754 ИВ-1757 Алексей 7=1750
Рождение ребёнка
19.03.1755
Сын: Хресанфий Симонов
Мать ребёнка: Евфимия Данилова
МК-1755 19.03.1755 Деревни Возгрева у крестьянина Симона Васильева сын Кресанфий ИВ-1757 Хресанфия нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно