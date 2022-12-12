Филипп Симонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Симон Васильев
Мать: Евфимия Данилова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Филип 1=1743 ИВ-1745 Филип 2=1743 ИВ-1746 Филип 1=1745 ИВ-1747 Филиппа нет (где он?) ИВ-1748 Филип 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Филипп 2=1746 ИВ-1751, 1752, 1753 --... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно