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Филипп Симонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Симон Васильев

Мать: Евфимия Данилова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Филип 1=1743 ИВ-1745 Филип 2=1743 ИВ-1746 Филип 1=1745 ИВ-1747 Филиппа нет (где он?) ИВ-1748 Филип 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Филипп 2=1746 ИВ-1751, 1752, 1753 --... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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