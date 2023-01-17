Евфимия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евфимия Данилова 20=1724 ИВ-1745 Евфимия Данилова 21=1724 ИВ-1746 Евфимия Данилова 21=1725 ИВ-1747 Евфимия Данилова 22=1725 ИВ-1748 Евфимия Данилова 26=1722 (ОШИБ... Показать все
Бракосочетание
1742

Муж: Симон Васильев

1742?
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филипп Симонов

Отец ребёнка: Симон Васильев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Филип 1=1743 ИВ-1745 Филип 2=1743 ИВ-1746 Филип 1=1745 ИВ-1747 Филиппа нет (где он?) ИВ-1748 Филип 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Филипп 2=1746 ИВ-1751, 1752, 1753 --... Показать все
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Симонов

Отец ребёнка: Симон Васильев

ИВ-1751 Иван 7=1744 ИВ-1752, 1753 ---, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Фёкла Симонова

Отец ребёнка: Симон Васильев

ИВ-1752 Фёкла 7=1745 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Фёкла 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Фёкла 10=1746 ИВ-1757 Фёкла 11=1746
Рождение ребёнка
1754

Сын: Алексей Симонов

Отец ребёнка: Симон Васильев

ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Алексей 2=1754 ИВ-1757 Алексей 7=1750
Рождение ребёнка
19.03.1755

Сын: Хресанфий Симонов

Отец ребёнка: Симон Васильев

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1755 19.03.1755 Деревни Возгрева у крестьянина Симона Васильева сын Кресанфий ИВ-1757 Хресанфия нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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